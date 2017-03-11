توتر مستمر بين البلدين .. هولندا تمنع وزير تركية من دخول قنصلية بلادها في روتردام ( محدث )

أعلن القنصل التركي في مدينة روتردام الهولندية “سادين آي يلدز”، عن إيقاف السلطات الهولندية سيارة وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية “فاطمة بتول صيان قايا”، وعدم السماح له بالتوجه إليها.

وخرج القنصل من مبنى القنصلية المحاطة بحواجز أقامتها الشرطة، إلا أنه لم يتمكن من التوجه إلى المتظاهرين المحتشدين أمامها للاحتجاج على قرار هولندا سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها.

وأكد آي يلدر في تصريح للأناضول، عدم امتلاكه أي معلومات عن مكان إيقاف سيارة الوزيرة التركية، وقال: “لا يسمحون لي بالذهاب إليها كما ترون”.

من جانبها، ذكرت قناة ” NOS” الهولندية العامة، أن سيارة صيان قايا تم إيقافها بمكان قريب من القنصلية.

إلى ذلك، تواصل قوات الأمن الهولندية إجراءاتها الأمنية المشددة أمام وفي محيط القنصلية.

وكانت الشرطة الهولندية، أغلقت في وقت سابق اليوم، الطريق المؤدي إلى مقر القنصلية التركية في روتردام أمام حركة السيارات والمشاة، وذلك عقب إعلان صيان قايا، التوجه من ألمانيا، إلى روتردام عن طريق البر.

وفي وقت سابق اليوم، سحبت السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة جاويش أوغلو على أراضيها؛ مرجعة السبب إلى “أسباب أمنية”.

وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي روتردام لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية في بلاده. (ANADOLU)

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