ثلاثي الـ ” MSN ” الهجومي يكسر حاجز الـ 300 هدف مع برشلونة

رفع الثلاثي الهجومي بنادي #برشلونة الإسباني رصيده التهديفي مع الفريق في جميع الاستحقاقات الرسمية المحلية والأوروبية والدولية إلى 333 هدفًا، بعدما نجح هذا الثلاثي في التوقيع على رباعية من أصل السداسية التي اكتسح بها “البارسا” ضيفه باريس سان جيرمان في إياب الدور الثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقبل انطلاق الموقعة الأوروبية كان رصيد الثلاثي المعروف إعلاميًا بإسم “MSN” يبلغ 299 هدفًا منذ موسم 2014-2015 ، وهو العام الذي شهد تشكيل الكيمياء الهجومية التهديفية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي و البرازيلي نيمار دا سيلفا والاورغوياني لويس سواريز.

وحسب تقرير لصحيفة “سبورت ” الإسبانية، فإن ميسي وزميليه سجلوا في موسمهم الأول 122 هدفًا، ثم ارتفع هذا الرصيد في الموسم الموالي إلى 133 هدفًا، فيما سجلوا حتى الآن 80 هدفًا خلال منافسات الموسم الجاري، وهو الرصيد المرشح على الأقل لبلوغ سقف الـ 100 هدف قبل نهاية المنافسات الرسمية، وذلك بالنظر إلى وجود عدد كافٍ من المباريات في الدوري الإسباني ونهائي كأس الملك، فضلاً عن مسابقة دوري أبطال أوروبا .

ومن أصل الـ 333 هدفًا التي سجلها ثلاثي الـ “MSN “، فقد سجل ميسي منها الحصة الأكبر والبالغة 138 هدفًا، والتي توزعت على 58 هدفًا في الموسم الأول و 41 هدفًا في الثاني و 39 هدفًا هذا العام وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أما سواريز فقد سجل 111 هدفاً، توزعت على 25 هدفاً في موسمه الأول ثم 59 هدفًا في الثاني، فيما سجل هذا الموسم 27 هدفًا، بينما بلغ رصيد البرازيلي 84 هدفًا، بعدما سجل في عامه الأول 39 هدفًا، ثم سجل 31 هدفًا في الثاني، بينما سجل هذا الموسم 14 هدفًا.

ويعتبر الرصيد التهديفي الذي بلغه ميسي وزميلاه نيمار وسواريز في موسم 2015-2016 بتوقيعهم على 133 هدفًا، رقمًا قياسيًا يجعل من الـ”MSN” أقوى وأفضل ثلاثي هجومي عرفته كرة القدم عبر تاريخها سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

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