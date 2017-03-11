دمشق : عبوات ناسفة تتسبب بمقتل و إصابة العشرات من ” زوار المراقد المقدسة ” العراقيين

قالت وسائل إعلام موالية إن عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلتين لـ “نقل مدنيين” بالقرب من مقبرة باب الصغير بحي الشاغور في دمشق.

وتحدثت عدة مصادر موالية عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر معارضة أن العبوات استهدفت وفداً عراقياً شيعياً.

وقالت شبكة “صوت العاصمة” إن الانفجار الذي هز مقبرة باب الصغير “نجم عن عبوتين ناسفتين فجرتا بشكل متتال وسط وفد شيعي عراقي كان يتواجد في المنطقة بهدف زيارة المراقد”.

وأشارت الشبكة إلى أنه خلافاً لما ذكر إعلام النظام، فإن “العشرات سقطوا بين قتيل وجريح”.

وأضافت أن “الميليشيات الشيعية فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة ومنعت مخابرات النظام ووسائل إعلامه من الاقتراب منها، فيما نقل القتلى والجرحى إلى مشافي منطقة السيدة زينب”.

وكان الآلاف من عناصر الميليشيات العراقية الشيعية قدموا إلى سوريا للقتال لصالح بشار الأسد، بحجة زيارة “المراقد المقدسة” والدفاع عنها.

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