رئيس وزراء هنغاريا : يجب عدم تناول قضية اللاجئين من ناحية إنسانية

شدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، على ضرورة وقف الهجرة باتجاه أوروبا، وعدم تناول الموضوع من ناحية إنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده عقب قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، يوم الجمعة.

وقال أوربان “يجب عدم تناول قضية الهجرة من ناحية إنسانية، إنما السعي لوقف حركة اللجوء نحو أوروبا بأية طريقة”.

وأضاف “هدف المجر هو عدم وصول اللاجئين إلى أوروبا، وترفض استقبالهم كما أنها لاتريد أن تغير ثقافتها ومكونها العرقي”.

وتابع: “وينبغي على الدولة التي تقبلهم، عدم إرسالهم إلى الأمام (دول أخرى)”.

و الثلاثاء الماضي، تبنى البرلمان المجري بأغلبية كبيرة، قانونا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للمهاجرين الذين دخلوا البلاد، والذي سبق أن أُلغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.

وينص القانون على احتجاز المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن المجلس الأوروبي في بيان، أن قانون البرلمان المجري الجديد مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و”انتهاك” لتلك الحقوق. (ANADOLU)

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