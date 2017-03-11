روسيا و تركيا تؤسسان صندوق استثمار بقيمة تصل إلى مليار دولار

وقعت روسيا وتركيا يوم الجمعة مذكرة لتأسيس صندوق استثمار مشترك سيستثمر فيه كل طرف من الطرفين 500 مليون دولار.

ووقع صندوق آر.دي.آي.إف الروسي وصندوق الثروة التركي (تي.دبليو.إف) المذكرة في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة للأخير إلى موسكو.

وقال كيريل دميترييف رئيس الصندوق الروسي في بيان “سيكون تشجيع تطوير التعاون الاقتصادي وجعله أكثر فاعلية نهجا مشتركا لعملية الاستثمار. آر.دي.آي.إف وتي.دبليو.إف يجريان بالفعل محادثات بشأن عدد من مشروعات الاستثمار المشترك المحتملة.”

والصندوق المشترك واحد من المبادرات الدولية الأولي لصندوق تي.دبليو.إف التركي المؤسس حديثا حسبما قال رئيسه التنفيذي محمد بستان في البيان ذاته.

ولم يسهب صندوقا آر.دي.آي.إف وتي.دبليو.إف في الحديث عن القطاعات التي سينفذ الصندوق استثمارات فيها. وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الصندوق الجديد سيستثمر في الرعاية الصحية والسياحة. (REUTERS)

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