طموح الخليفي يهدد مستقبل إيمري مع سان جيرمان

بعد أشهر قليلة من إبرام التعاقد بينهما، يبدو أن طموح واستعجال رئيس نادي #باريس_سان_جيرمان ناصر الخليفي لتحقيق الإنجاز الأوروبي، سيضع مستقبل المدرب الإسباني أوناي إيمري في مهب الريح، حسبما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية اليوم السبت.

وكان الخليفي طالب إيمري لدى التعاقد معه قبل بداية الموسم الحالي، وبالتحديد خلال مراسم تقديمه إلى وسائل الإعلام، بقيادة الفريق إلى المربع الذهبي على الأقل في دوري أبطال أوروبا.

وترك إيمري فريق إشبيلية الإسباني نهاية الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي في المواسم الـ3 الماضية على التوالي.

وجاء رحيل إيمري عن تدريب إشبيلية بحثاً عن تحدٍ جديد من خلال باريس سان جيرمان، وهو ما يتفق مع رؤية الخليفي، الذي يرغب في تتويج سان جيرمان بطلا لأوروبا.

ورغم تعاقد إيمري مع سان جيرمان بعقد يمتد لموسمين، قد يكون الخروج المهين للفريق من دور الـ16 لدوري الأبطال منتصف الأسبوع الماضي، سبباً في عدم استكمال هذا العقد، لا سيما وأن موقف الفريق في الدوري الفرنسي لا يبدو مطمئناً، مما يعني أنه قد يفقد فرصة الدفاع عن لقبه المحلي أيضاً.

وودع سان جيرمان دوري الأبطال بالهزيمة 1-6 أمام برشلونة الإسباني الأربعاء الماضي، في إياب دور الـ16 للبطولة، رغم التوقعات الهائلة التي صبت في صالحه بعدما فاز على برشلونة 4-0 ذهاباً في باريس.

كما يحتل سان جيرمان المركز الثالث في الدوري الفرنسي حالياً، بعد 28 مباراة خاضها في المسابقة هذا الموسم، علماً بأن كلاً من كارلو أنشيلوتي ولوران بلان المدربين السابقين للفريق حسم السباق على لقب الدوري بشكل كبير في هذه المرحلة من الموسم، في كل من المواسم الـ4 الماضية، التي احتكر فيها سان جيرمان لقب البطولة.

وأنفق الملاك القطريون لنادي سن جيرمان بسخاء على تدعيم صفوف الفريق في السنوات الماضية، بهدف إحراز لقب دوري الأبطال الأوروبي، مثلما فعل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بعد شراء نادي تشيلسي الإنجليزي.

وجنى أبراموفيتش ثمار استثماراته وفاز باللقب الأوروبي بعد 10 سنوات من تملكه النادي الإنجليزي.

ولكن الخليفي، حسبما تشير “ماركا”، يبدو أكثر استعجالاً لتحقيق الإنجاز الأوروبي، وذلك بعد 7 سنوات فقط من الملكية القطرية للنادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة أن سان جيرمان لا يميل إلى اتخاذ أي قرار متسرع، لكن الأجواء المحيطة بالنادي تشير إلى أن مستقبل إيمري مع الفريق على المحك.

ولم يلتق إيمري، الذي يحظى بدعم هائل من لاعبي الفريق، مع الخليفي منذ هزيمة الفريق الثقيلة أمام برشلونة. ( DPA )

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