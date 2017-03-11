قمصان ألمانية ” مهينة ” تغضب الصين

طالبت السفارة الصينية في #برلين، إحدى الشركات الألمانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت بالتوقف عن بيع قمصان “تي شيرت” تحمل شعارات قالت إنها تمثل إهانة للصين.

وتشمل العروض من متاجر “سبريد شيرت دوت دي” للتجزئة، قمصانا كتب عليها شعارات مثل “أنقذ كلبا، كل صينيا” و”أنقذ سمكة قرش، كل صينيا”.

كما احتوت القمصان صورا لحرفين أبجديين صينيين يمارسان الجنس، مع تعليق “الآن أنا أفهم الصينية”.

وقالت السفارة في بيان بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، إنها تقدمت بشكوى للحكومة الألمانية، مطالبة “الشركة المعنية بوقف بيع القمصان التي تشكل إهانة للصين” وتقديم اعتذار وتفسير.

ولم تعلق الشركة الألمانية، التي تتخذ من مدينة لايبزيغ مقرا لها، على بيان السفارة حتى الآن.

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