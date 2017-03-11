لعبة على الإنترنت تسبب حروقاً شديدة لطفلة في الخامسة !

انتشرت لعبة فيديو على الإنترنت بين طلاب المدارس، توهم الأطفال أنه من الممكن أن يصبحوا مخلوقات نارية تتمتع بقوة هائلة، ما تسبب بحروق خطيرة وشديدة لطفلة في الخامسة.

وتحقق الشرطة الروسية في مصدر اللعبة التي تدعو لاعبيها الصغار بأن يصبحوا “جنية نار” أو “فاير فيري”، حيث تحثهم على استخدام غاز موقد المطبخ، إذ صممها مطوروها بشكل يشبه تماماً لعبة أطفال شهيرة ومحبوبة تسمى “نادي الساحرات” من حيث المؤثرات والرسوم المتحركة.

ووقعت الطفلة صوفيا إيزوفا (5 سنوات) ضحية اللعبة القاتلة، حيث حاولت تطبيق تعليمات اللعبة بحذافيرها، والتي تنص على تشغيل موقد الغاز في المطبخ، ثم تكرار كلمات ساحرة، فتصبح “جنية نار”.

وتقول تعليمات اللعبة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “في منتصف الليل، عندما يغط الجميع في نوم عميق، استيقظ وانهض من سريرك وتجول في الغرفة 3 مرات، ثم ردد كلمات ساحرة الملكة ألفي، الجنيات الصغيرة الحلوة، أعطني القوة، أنا أطلب منك ذلك…ثم اذهبي إلى المطبخ بهدوء وصمت، دون أن يلاحظك أحد، وإلا سحر الكلمات سيختفي، ثم افتحي شعلات موقد الغاز الأربع، دون إشعالها، فأنت لا تريدين أن تحترقي، أليس كذلك”؟

وتتابع تعليمات اللعبة “ثم نامي، الغاز السحري سيأتي إليك، ستتنفسيه أثناء نومك، وفي صباح اليوم التالي، عندما تستيقظين رددي:شكراً لك ألفي..لقد صرت جنية”، وبذلك تصبحين جنية نار حقيقية”.

واستغاث والدا الطفلة صوفيا بالشرطة، التي تجري تحقيقاً موسعاً لمعرفة من العقل المدبر لللعبة المميتة، مشيرة إلى أنها نوع من ألعاب الانتحار، وتعتقد لجنة التحقيق الروسية “بمثابة إف بي آي” الأمريكية أن الهدف الحقيقي ربما لإثارة الذعر بين أولياء الأمور.

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