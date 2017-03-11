نقاش حول الإسلام في أكبر مسجد بهولندا قبل بضعة أيام من الانتخابات

أقيم الجمعة في أكبر مسجد في هولندا نقاش وطني حول الإسلام شارك فيه مئات المواطنين قبل خمسة أيام من انتخابات تشريعية يتوقع أن يحل فيها ثانيا حزب النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز.

ورغم أن النائب عن الحزب المعادي للإسلام كان الغائب الأكبر عن هذا النقاش الذي حضره ممثلون عن أحزاب هولندية صغيرة ومتوسطة، لكنه كان حاضرا في أذهان الجميع، مع أن اسمه لم يُذكر إلا نادرا، والسبب في ذلك أنه وعد إذا ما أصبح رئيسا للوزراء بإغلاق المساجد وحظر بيع القرآن وإغلاق الحدود أمام المهاجرين المسلمين.

وخلال النهار الحواري الطويل الذي احتضنه مسجد السلام في روتردام، شارك حوالى 400 شخص في طرح الأسئلة والتصفيق والهتاف والضحك والصراخ في نقاش اتسم بحيوية بالغة حول ديانة أصبحت أحد المحاور الأساسية للحملة الانتخابية.

وتنوعت المواضيع التي أثيرت خلال النقاش من الهوية الهولندية إلى التمييز العنصري ومن الفكر الجهادي إلى الفصل بين الكنيسة والدولة، وقد عكس هذا التنوع مخاوفا المواطنين والهواجس التي تساورهم.

ويقدر عدد المسلمين في هولندا بما بين 840 ألفا و960 ألف شخص، أي نحو 5% من السكان البالغ عددهم نحو 17 مليون نسمة. ومعظم هؤلاء من أصول تركية أو مغربية، وفق مكتب الإحصاءات الهولندية.

ومنذ 2015 تضاعفت تقريبا حوادث التمييز، وتعرضت المساجد لنحو 54 حادثا تجلت في تلقي رسائل تهديد عليها رموز نازية، حسب أنيك فان دير فالك الباحثة في جامعة أمستردام.

وأظهرت استطلاعات نشرت الجمعة أن الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك روته سيحصل على 24 من مقاعد مجلس النواب البالغة 150 مقابل 22 مقعدا لحزب الحرية بزعامة فيلدرز و22 أيضا لحزب النداء المسيحي الديموقراطي، بينما سيحل رابعا حزب الخضر بـ20 مقعدا. (AFP)

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