نموذج الغوريلا ” كينغ كونغ ” يحترق خلال العرض الأول في فيتنام

اشتعلت النيران في نموذج يحاكي #الغوريلا التي تظهر في فيلم “كونغ.. سكال أيلاند”، وطولها 5 أمتار، وذلك خلال العرض الأول للفيلم في #فيتنام الخميس الماضي.

وهربت حشود المتابعين، الذين حضروا لمشاهدة العرض بالمئات، من المكان بعد خروج النيران من فوهة بركان معدة لمحاكاة بعض الأحداث كجزء من الترفيه، إلا أنها سرعان ما طالت الغوريلا طويل القامة.

وظن الحضور في بادئ الأمر أن انتشار الحريق جزء من برنامج عرض الفيلم، إلا أنهم سارعوا في الهرب بعدما تأكدوا أن الحريق ليس مجرد مزحة كما كانوا يعتقدون.

واشتعلت النيران في الغوريلا في غضون خمس دقائق وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، بينما كان عدد من الراقصات يؤدين رقصة حول النار على خشبة المسرح في مكان عرض الفيلم.

وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق بعد حوالي 15 دقيقة، بدون وقوع أي إصابات في صفوف الجمهور، الذي استمتع لاحقا بمشاهدة الفيلم.

تجدر الإشارة غلى أن فيلم “كونغ.. سكال أيلاند” هو من بطولة صامويل إل جاكسون وجون سي رايلي وا بري لارسون وتوم هيدلستون وجون جودمان، ومن سيناريو دان جيلروي وإخراج جوردن فوت روبرتس.

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