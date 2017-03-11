نيمار : سعيد في برشلونة .. و ميسي سيجدد عقده

وضع النجم البرازيلي #نيمار دا سيلفا مهاجم #برشلونة الإسباني حدا لشائعات رحيل زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي الكاتالوني، مؤكدا أن البرغوث سيمدد عقده.

وقال نيمار في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورت: “ميسي سيجدد عقده مع برشلونة، هذا مؤكد”.

من جانب آخر أكد نيمار أنه مرتاح وسعيد في برشلونة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وقال: “أنا أمر بلحظات جيدة وأنا سعيد في برشلونة ومع زملائي كما أنا أشعر بأني أفضل حالاً مع مرور الوقت”.

وتأتي تصريحات النجم البرازيلي في أعقاب التأهل التاريخي لبرشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز الساحق على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 6-1 الاربعاء في اياب الدور الثاني، حيث بات الفريق الكاتالوني أول فريق يقلب تخلفه برباعية نظيفة ذهابا في دور خروج المغلوب.

ولعب نيمار دورا بارزا في تحقيق معجزة برشلونة، حيث نجح في تسجيل هدفين مع نهاية المباراة أحدهما من ركلة حرة والآخر من ركلة جزاء ما أنعش آمال البرسا وحفزهم على الضغط الذي أسفر عن الهدف الأخير لسيرجي روبيرتو.

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