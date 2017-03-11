نيويورك تايمز : مستشار الأمن القومي السابق لترامب كان يعمل لصالح تركيا مقابل 500 ألف دولار

قال البيت الأبيض يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يعرف أن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين كان يعمل ممثلاً لتركيا على الرغم من إثارة المسألة مع فريق ترامب قبل أن يتولى الرئاسة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، أن فلين عمل ممثلاً لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي حتى وهو يقدم المشورة لترامب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين إن عمل فلين أمر شخصي متعلق بالعمل وقرار الإبلاغ عن ذلك يرجع له.

وبسؤاله عما إذا كان ترامب لم يكن يعلم أن فلين الجنرال السابق كان يعمل ممثلاً للحكومة التركية “صحيح… لم تكن لتعرف ذلك لحين” أن كشف عن ذلك مضيفاً أنه كشف عن ذلك قبل يومين.

وتساءل بعض النواب الأمريكيين عن علاقة فلين بحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقبل تنصيب ترامب جرى الحديث كثيراً عن علاقة فلين بتركيا وكتب مقالاً يحث فيه الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقات أفضل مع إردوغان.

وأقال ترامب فلين الشهر الماضي بسبب مناقشة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني وتضليل نائب الرئيس مايك بنس بشأن المناقشة.

وقال سبايسر إن محامي فلين اتصل بالفريق الرئاسي الانتقالي قبل أن يتولى ترامب المنصب لمناقشة عمله لصالح تركيا وللسؤال عما ينبغي أن يفعل. وأضاف أن الفريق الانتقالي قال للمحامي إن “الأمر يعود للمحامي الشخصي لأن يعمل مع السلطات المختصة… لتحديد ما هو ملائم وما هو غير ملائم.”

وتابع سبايسر قائلاً “نثق في قيام الناس بملء الاستمارات المطلوبة منهم بطريقة نزيهة وقانونية وفي هذه الحالة قام بملء الاستمارات التي كان يفترض أن يملأها بأثر رجعي.”

وأضاف “فعلنا الشيء الصحيح ونتوقع أن يتبع كل موظف القانون.”

وقال سبايسر إنه لم يكن يعرف ما إذا كان فلين كشف عن عمله في المراجعة الأمنية قبل أن يصبح مستشاراً للأمن القومي. (REUTERS)

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