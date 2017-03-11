وزارة العدل الأمريكية تطلب عدم الكشف عن أسباب وفاة مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة

أعلن مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك الأمريكية، أنه لن يتم الإعلان عن السبب النهائي لوفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين (64 عامًا).

وفي بيان صادر عنه، فجر اليوم السبت، أكّد المكتب تلقيه خطابًا من وزارة العدل الأمريكية يطالبه بعدم الكشف عن الأسباب النهائية لوفاة تشوركين عملا بمقتضيات البروتوكول الدبلوماسي.

وفي 20 شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية وفاة تشوركن إثر أزمة قلبية، خلال تواجده بمبنى ممثلية بلاده وسط نيويورك، قبل يوم من إتمام عامه الـ65.

وعيّن تشوركين ممثلًا لروسيا لدى الأمم المتحدة، وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي، في أبريل/نيسان 2006، واستمر في منصبه إلى حين وفاته.

وشغل أيضًا منصب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف الشمال الأطلسي (ناتو) في الفترة بين 1994-1998. (ANADOLU)

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