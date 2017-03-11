” iOS 10.3 ” يأتي بنظام ملفات جديد

تواصل شركة #آبل عملها على تطوير نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة المسمى آي أو إس iOS، حيث يفترض أن تطلق الشركة النسخة المقبلة من نظامها التشغيلي التي تحمل رقم iOS 10.3 في وقت ما يكون قبل نهاية هذا الشهر الحالي، على أن تحتوي تلك النسخة على العديد من المميزات الجديدة المخفية.

وينبغي على المستخدمين الذين يحبذون التحديث فوراً إلى أحدث نسخة من نظام آي أو إس iOS عند توافرها القيام بعملية نسخ احتياطية لجميع الملفات الموجودة على أجهزتهم قبل الشروع بتثبيت التحديث والتأكد بشكل أكبر هذه المرة على أن ملفاتهم المهمة محمية ومحفوظة في مكان آمن.

وبحسب المعلومات التي نشرها مطورون يملكون وصولاً إلى النسخ التجريبية فإن الشركة ستعمل على عرض نظام ملفات جديد يحمل اسم Apple File System ويدعى اختصاراً باسم APFS، والذي سيحل محل النظام القديم المسمى HFS+، والذي جرى استخدامه لنظام آي أو إس وغيره من أنظمة تشغيل شركة آبل منذ عام 1998.

وتعمل النسخة الجديدة عند تثبيتها وتحديثها على تحويل الملفات تلقائياً على أي هاتف آي فون إلى نظام APFS، وقد يؤدي وجود أي مشاكل أثناء العملية إلى فقدان الملفات القديمة، وذلك لأن الأنظمة غير متوافقة وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويمكن العودة إلى تنسيق HFS + القديم مرة أخرى، ولكن لن يتم الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بالمستخدم بعد التغيير.

ويعتبر نظام الملفات الجديد APFS الأمثل لذاكرة التخزين الفلاشية وذاكرة التخزين من نوع SSD، كما أنه يركز على التشفير، بحيث تعتبر هذه المميزات الأكثر ملاءمة لمطالب الحوسبة الحديثة بالمقارنة مع نظام HFS+ الذي جرى هندسته منذ وقت طويل قبل ظهور هواتف آي فون حتى.

وتوفر النسخة المستقبلية من نظام الملفات إمكانيات عديدة للمطورين مثل التشفير القوي والإدارة الأفضل للأجزاء الكبيرة من البيانات وتحسين وقت الوصول وتوفير المساحة والمساعدة على حماية الملفات من الحوادث والانهيارات.

وأفاد المطورين أثناء تعاملهم مع النسخة التجريبية خلال الشهر الماضي بحصولهم على تحذير بأن تطبيقات 32 بت القديمة لن تعمل على الإصدارات المستقبلية من نظام آي أو إس، ولا توجد معلومات مؤكدة بعد حول كون هذا الأمر جزء من تحديث iOS 10.3 أم لا، ويرجح أن تأتي النسخة الجديدة iOS 10.3 مع سياسات جديدة خاصة بمتجر التطبيقات.

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