أردوغان : لو كانت دماء الأطفال الذين يقتلون في سوريا بترولاً لتدخل العالم من أجل حمايتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن” الشعب السوري تعرض للقتل البشع بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ما حصل هناك كان عبارة عن ” دفن عزّة مليار ونصف المليار مسلم”.

وأشار أردوغان في سياق خطاب أمام حشد من المواطنين في مدينة كوجالي إلى أنّه “لو كانت دماء الأطفال الذين يقتلون في سوريا بترولا، لتدخل العالم من أجل حمايتها”، مضيفًا: “تلك حقيقة العالم”.

وأضاف أردوغان: ”عندما يبحث الأطفال والنساء في سوريا عن أطباء لمعالجتهم، فإن العالم لا يحرك ساكنًا، بل يجدون أسلاك شائكة تمنعهم من دخول أوروبا، في سوريا أحرقت المكتبات والمدارس والمساجد، وقد باتت البلاد مليئة بالتنظيمات الإرهابية مثل داعش وYPG”.

وختم: ”ما يحصل في سوريا نستفيد منه الكثير من العبر والدروس وقد اسقط الأقنعة عن كثير من الناس”.(TRT)

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