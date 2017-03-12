ألبوم غنائي يحطم رقماً قياسياً في بريطانيا

حطم الألبوم الجديد للمغني ومؤلف الأغاني البريطاني إد شيران (26 عاماً) الرقم القياسي للمبيعات بعدما أصبح أسرع ألبوم لمطرب منفرد يحقق مبيعات في تاريخ سباق الأغنيات في بريطانيا.

وحقق الألبوم الذي يحمل اسم «÷» مبيعات بلغت 672 ألف نسخة في أول أسبوع، ما جعله يحتل المركز الثالث لأعلى مبيعات على الإطلاق بعد ألبوم آديل «25» وألبوم فرقة أويسس «بي هير ناو».

وأشارت الشركة الرسمية لبيانات قوائم الألبومات والأغنيات إلى أن إحدى أغنيات الألبوم «شايب أوف يو» التي أذيعت للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) تصدرت قائمة الأغنيات، في حين احتلت أغنيات أخرى لشيران الخمس مراكز الأولى وظهرت كل أغنيات الألبوم 16 بين أفضل 20 أغنية.

وعبّر شيران عن سعادته «يا له من أسبوع استثنائي، أنا متحمس للغاية».

عكس السير