ألمانيا : رئيس حزب الخضر يدعو لإطلاق قناة تلفزيونية ” ألمانية – تركية ” لمواجهة دعايات أردوغان الخاطئة

دعا رئيس حزب الخضر الألماني المعارض جيم أوزدمير حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إلى إطلاق قناة تلفاز ألمانية تركية لمواجهة ما وصفها بـ”الدعاية الخاطئة الموجهة تلفزيونيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ثلاثة ملايين من مواطنيه المقيمين في ألمانيا”.

واقترح أوزدمير أن تكون القناة الجديدة مماثلة لقناة “أرتيه” الثقافية الألمانية الفرنسية.

واعتبر، في مقابلة مع صحيفة راينشا بوست، أن إطلاق هذه القناة ضروري “حتى لا يسمح لأردوغان بنقل دعايته الخاطئة عبر القنوات التركية إلى ألمانيا بلا منافس”.

ورأى زعيم حزب الخضر أن السياسة الألمانية قصرت لعقود بإعطاء الأتراك القادمين إلى البلاد إحساسا بأنهم في وطن جديد، وأشار إلى أن هذا الوطن ينبغي أيضا أن يكون سياسيا.

وقال إن “حصاد ألمانيا الآن للتداعيات السلبية لهذا التقصير يجعل أحزابها السياسية مطالبة بالاتفاق على إستراتيجية سياسية للتعامل مع تركيا”.

وشدد على أهمية تضمين هذه الإستراتيجية العمل على دمج الألمان ذوي الأصول التركية إعلاميا وثقافيا بالمجتمع الألماني.

وحدد أوزدمير معالم إستراتيجيته المقترحة، مشيرا إلى أنها تتضمن السماح للسياسيين الأتراك بالدعاية الانتخابية في ألمانيا باعتبار أن الأسس الديمقراطية للدستور الألماني تبيح هذا.

واشترط في المقابل قيام الحكومة التركية بالرد على هذا الإعلان “بلفتة إيجابية” عبر إطلاق سراح الصحفي الألماني من أصل تركي دينيس يوغيل المحتجز في تركيا بتهمة نشر تسريبات عبر قرصنة البريد الإلكتروني لوزير الطاقة التركي. (aljazeera)

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