ألمانيا : مطالبات بسحب الجنود الألمان من ” إنجرليك ” بسبب التوترات الأخيرة بين أنقرة و برلين

طالب برلماني ألماني بسحب الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة انجرليك التركية في أعقاب التوترات الأخيرة بين أنقرة وبرلين.

وقال فلوريان هان، المتحدث باسم نواب الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، للشؤون السياسة الأمنية والخارجية، في تصريحات لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية:” في هذا الجو الساخن ولاسيما بالنسبة لألمانيا، يبدو أنه لم يعد من المؤكد، ما إذا كانت الحكومة التركية راغبة وقادرة على توفير الحماية الشاملة لجنودنا في انجرليك”.

وأعرب السياسي المحافظ عن اعتقاده بأن على الحكومة الألمانية الآن أن توقف أي استثمارات في البنية التحتية للقاعدة الجوية والشروع في الخطوة الثانية في نقل طائرات التورنيدو.

وقال هان إن ألمانيا لا ينبغي لها أن تسمح بأن يتحول الجيش الألماني إلى رهينة بيد أردوغان في لعبة السلطة، وأضاف :” علاقة التبعية هذه تعتبر جنونا، لاسيما في ظل وجود قواعد جوية أخرى يمكن أن تكون بديلا مثل العاصمة الأردنية عمان”.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى النقاش قبل بضعة أشهر حول نقل الجنود الألمان إلى عمان، وذلك في أعقاب منع السلطات التركية نواب تابعين للبرلمان الألماني من زيارة جنود بلادهم في أنجرليك.

ويشارك الجنود الألمان في القاعدة الجوية في مهمة للناتو، وذلك لتأمين تركيا العضو الحليف من هجوم محتمل قادم من الأراضي السورية المجاورة. (DPA)

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