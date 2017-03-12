أنشيلوتي يطالب بايرن بالتعاقد مع نجم ريال مدريد

طالب المدير الفني لـ#بايرن_ميونخ الألماني، الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي، إدارة النادي بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، الكولومبي جيمس رودريغز، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد انتهاء الموسم الحالي، حسبما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي يرغب في استعادة بريق جيمس من خلال بايرن، مثلما سبق وأن فعل عندما كان مدرباً للريال.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة ستثير سعادة جيمس بالطبع، نظراً لرغبته في الرحيل عن الريال بسبب عدم حصوله على فرصة جيدة للمشاركة أساسياً بانتظام.

وكان أنشيلوتي أفضل من استثمر إمكانيات جيمس منذ انتقال اللاعب إلى صفوف الريال، فيما لم يجد النجم الكولومبي الدولي لنفسه مكاناً جيداً في صفوف النادي الملكي بعد رحيل أنشيلوتي عن تدريب الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن جيمس قال قبل نحو شهرين إنه يرغب في الاستمرار بالنادي الملكي، لكن الحقيقة أن وضعه مع الفريق يثير امتعاضه لعدم المشاركة بانتظام في المباريات. ( DPA )

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