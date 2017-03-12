إسبانيا : العثور عى 8 لاجئين نصفهم أطفال في ” شاحنة براد ” كانت متوجهة إلى بريطانيا

عثر عناصر من الشرطة الاسبانية على ثمانية لاجئين منهم اربعة اطفال، كانوا مختبئين في شاحنة براد، واوقفوا السائق الروماني للشاحنة التي كانت ستتوجه من اسبانيا إلى المملكة المتحدة، كما اعلن الحرس المدني في منطقة تيرويل، شمال اسبانيا.

واضاف الحرس المدني في تصريح لوكالة فرانس برس “بعدما تلقوا اتصالا من مجهول امس (الجمعة)، فتح عناصر من الحرس المدني صندوق شاحنة براد، في محطة خدمة على الطريق آي 23 وعثروا فيه على ثمانية عراقيين كانوا جميعا في وضع صحي جيد”.

وعثر عناصر الحرس المدني في الصندوق على اربعة راشدين واربعة اطفال في الثانية والخامسة والثامنة والعاشرة من العمر. وكانوا لا يحملون اي وثيقة، لكن التحقيق اكد انهم جميعا من الجنسية العراقية.

واوضح الحرس المدني أن “سائق الشاحنة الروماني الجنسية (37 عاما) اوقف بتهمة الاتجار المفترض بالبشر”.

وانطلقت الشاحنة من منطقة مرسي في جنوب اسبانيا وكانت متجهة الى المملكة المتحدة. وقالت متحدثة “لا نعرف حتى الان كيف وصلت العائلات العراقية إلى اسبانيا؟”.

وتحدثت الصحافة الاسبانية عن العثور الشهر الماضي على عائلة عراقية آتية من العراق في شاحنة براد، على الطريق السريعة نفسها في المنطقة نفسها.

وفي 27 آب/ اغسطس 2015، صدمت أوروبا لدى عثور عناصر من الشرطة النمسوية كانوا يفتشون شاحنة براد متروكة على الحدود المجرية على 71 مهاجرا ماتوا اختناقا. وكان مهربون في المجر نقلوا المهاجرين الذين هربوا من الحروب في سوريا والعراق وافغانستان. (AFP)

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