استجواب نجل محمد علي مرة أخرى في مطار أميركي

تعرض محمد علي الابن نجل أسطورة الملاكمة الأميركي الراحل للاستجواب بشأن هويته في مطار العاصمة #واشنطن، وفق ما ذكرت عضو في الكونغرس الأميركي.

وأوضحت الديمقراطية ديبي شولتز أن الحادث وقع الجمعة قبل صعود علي متن الطائرة، وذلك بعد يوم من تقديم إفادتها أمام أعضاء بمجلس النواب حول حادث مماثل في مطار آخر.

وكانت شولتز تستقل نفس الرحلة مع علي، وقالت “بالنسبة لي إنه عمل انتقامي كما يعد بالنسبة له استمرارا للتركيز على جانبه الديني”، مؤكدة أن الأمر ليس مصادفة.

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم إدارة أمن النقل بروس أندرسون:” يتعين في بعض الأحيان أن نتحقق من هوية المسافرين. ونعمل على حل أي مشكلة في أسرع وقت ممكن وقد استغرقت في هذه الحالة 11دقيقة فقط”.

وكانت السلطات الأميركية احتجزت محمد علي الابن مطلع فبراير الماضي في مطار فلوريدا، وسأله المحققون أثناء الاستجواب مرارا عن دينه الإسلامي.

ويأتي هذا الأمر في ظل أمر جديد أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويفرض قيودا على دخول رعايا دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، كما يشدد الإجراءات على الحدود. ( reuters )

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