الخارجية الإيرانية تنصح مواطنيها بتوخي الحذر خلال زيارة تركيا

نصحت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها بتوخي الحذر خلال زيارة تركيا، وذلك مع اقتراب عطلات بداية العام الإيراني الجديد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن وزارة الخارجية الإيرانية أنه “في ظل الأوضاع الأمنية التي عاشتها تركيا خلال الشهور الماضية وبرنامج بعض الإيرانيين لزيارة الدول الأجنبية وتحديدا تركيا، فإننا ننصح المواطنين بتوخي الحذر في زيارة البلاد”.

ويبدأ العام الإيراني الجديد في 21 آذار/ مارس.

وكان العام الماضي قاسيا بالنسبة للسياحة التركية، حيث شهدت البلاد محاولة لانقلاب عسكري وعدد من الهجمات الإرهابية، بعضها أعلن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” المسؤولية عنه، إضافة إلى زيادة حدة الصراع مع المسلحين الأكراد المطالبين بمزيد من الحكم الذاتي.

وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين إيران وتركيا. وكانت الخارجية الإيرانية استدعت مؤخرا السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين للاحتجاج على “التصريحات غير البناءة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو”.

وكان أردوغان قال خلال زيارة للبحرين إن “إيران تسعى لتقسيم العراق وسورية وتتصرف من منطلقات قومية”، فيما قال جاويش أوغلو إن “الدور الإيراني في المنطقة، يزعزع الاستقرار، خاصة وأن طهران تسعى لنشر التشيّع في سوريا والعراق”. (DPA)

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