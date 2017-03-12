السعودية : مقتل مطلوب أمني في تبادل لإطلاق النار

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، مقتل مطلوب أمني في تبادل لإطلاق النار في بلدة العوامية بمحافظة القطيف (ذات الأغلبية الشيعية) شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله إنه “أثناء قيام قوات الأمن بتنفيذ مهامها في متابعة وتعقب المطلوبين أمنياً الذين اتخذوا من المنازل المهجورة التي تم إخلاؤها من سكانها بحي المسورة ببلدة العوامية ضمن مشروع تنموي تطويري أوكارًا لأنشطتهم الإرهابية، فقد تعرض رجال الأمن صباح أمس السبت، لإطلاق نار كثيف بحي المسورة من مصدر مجهول”.

وأضاف أنه “استوجب التعامل مع الموقف وفقاً لمقتضياته، وأسفر ذلك عن إصابة المطلوب للجهات الأمنية وليد طلال علي العريض، نُقل على إثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقًا، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى”.

ويعد هذا ثاني مطلوب أمني يعلن عن مقتله شرقي السعودية خلال 3 أيام، بعد إعلان الداخلية، الجمعة، مقتل متورط بارتكاب عدد من “الجرائم الإرهابية” في المحافظة نفسها.

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