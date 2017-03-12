العراق : إستعادة السيطرة على أكثر من ثلث الجانب الغربي للموصل

أعلن ضابط عراقي كبير الأحد أن القوات العراقية استعادت أكثر من ثلث مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في هذا الجانب في 19 شباط/فبراير، سعيا للسيطرة على أحد آخر المعاقل الكبرى لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

وصرح اللواء الركن معن السعدي قائد قوات العمليات الخاصة الثانية لقوات مكافحة الإرهاب، أن “أكثر من ثلث الساحل الأيمن تقريبا أصبح تحت سيطرة قطاعتنا”.

وبدأت القوات العراقية في 19 شباط/فبراير، تنفيذ عملية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل من التنظيم المتطرف.

وتمكنت القوات الأمنية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خلال الفترة الماضية من تحرير أغلب المناطق التي سيطر عليها الجهاديين بعد هجومهم الكبير في حزيران/يونيو 2014.

وأطلقت القوات العراقية عملية واسعة بمشاركة عشرات آلاف المقاتلين في 17 تشرين الأول/أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل، تكمنت خلالها في المرحلة الأولى من استعادة الجانب الشرقي للمدينة بالكامل. (AFP)

عكس السير