بابا الفاتيكان يتبرع بـ 100 ألف يورو لـ ” فقراء حلب “

تبرع بابا الفاتيكان فرانسيس، بـ100 ألف يورو، لصالح “الفقراء في مدينة حلب”.

وقالت نائبة مدير دار الصحافة الفاتيكانيّة بالوما غارسيا أوفيخيرو، اليوم الجمعة إن “البابا فرانسيس أقام قداساً دينياً في كنيسة ببلدة أريتشا (بالقرب من العاصمة روما) على نيّة سوريا، وأرسل هبة بقيمة مائة ألف يورو لفقراء مدينة حلب”.

وأضافت “سيتم تقديم المبلغ من خلال المكتب الذي يُعنى بأعمال البابا الخيرية، حيث سيتم إيصاله عن طريق رهبنة حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية”.

ويعتبر حارس الأراضي المقدسة التابع للفاتيكان بمثابة الرئيس الاقليمي (أي الرئيس الأعلى) لغالبية الرهبان الفرنسيسكان (كاثوليكية) المقيمين في الشرق الأوسط. (ANADOLU)

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