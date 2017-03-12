ترامب يقيل المحامي العام لنيويورك بعد أن رفض اقتراحا بتقديم استقالته

أقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحامي العام بولاية نيويورك السبت وذلك بعد أن رفض اقتراحا بتقديم استقالته.

وكتب المحامي العام بريت بارارا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “لم أقدم استقالتي، بل أقلت”.

وكان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز اقترح على بارارا و45 محاميا عاما آخرين تم تعيينهم في عهد سلف ترامب، باراك أوباما، تقديم استقالتهم.

ومن المعتاد أن لا تمدد عقود المحامين العامين في أمريكا الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس السابق، إلا أن من النادر أن يوقفوا جميعا بصورة إجبارية عن العمل.

وصرح بارارا لصحيفة “نيويورك تايمز″ أنه شخصيا اتفق مع ترامب على إمكانية بقائه في المنصب.

كان بارارا صنع لنفسه سمعة طيبة كمحام عام في نيويورك بعد تصديه لممارسات كبار رجال المال في سوق “ول ستريت”. (DPA)

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