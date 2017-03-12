تركيا : 100 مصنع سوري لإنتاج الأحذية في غازي عنتاب ( فيديو )

شهد قطاع صناعة الأحذية النسائية في ولاية غازي عنتاب التركية (جنوب) انتعاشا عقب قدوم مصنعي الأحذية السوريين إليها، ومساهمتهم في زيادة صناعتها.

ويغطي العمال السوريون النقص في قطاع صانع الأحذية النسائية في غازي عنتاب، التي تعتبر من أهم مراكز صناعة الأحذية وتصديرها في تركيا.

وأوضح إبراهيم بوغور، رئيس اتحاد مصنعي الأحذية في الولاية، إن غازي عنتاب تحتل المرتبة الثانية بعد إسطنبول في صناعة الأحذية، وتُصنّع 17% من الصادرات التركية من الأحذية.

وأوضح بوغور أن العمال السوريين غطوا النقص في صناعة الأحذية النسائية، وساهموا في زيادة صناعتها عقب قدومهم إليها.

وأضاف أن مصنعي الأحذية السوريين يمتلكون قرابة 100 مصنع لإنتاج الأحذية في الولاية.

ولفت إلى أن الولاية تصدر أحذية لـ25 دولة، وبلغت قيمة صادراتها العام المنصرم 114.5 مليون دولار. (ANADOLU)

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