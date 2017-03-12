تشيلسي يتقدم بعرض مغر لضم ماركينيوس من سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط ماركينيوس بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسمين الماضيين، لكن إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

وبحسب موقع “10 سبورت” فإن تشيلسي فتح باب المفاوضات مع سان جيرمان لمناقشة مسألة إمكانية نقل ماركينيوس إلى ملعب ستامفورد بريدج خلال الصيف.

وأضاف الموقع الفرنسي الشهر أن تشيلسي مستعد لدفع 60 مليون يورو لإقناع مسؤولي سان جيرمان بالتخلي عن اللاعب عقب نهاية الموسم.

ومن جانب آخر، أكد موقع “10 سبورت” على أن ماركينيوس يحظى باهتمام مانشستر يونايتد أيضاً، حيث استفسرت إدارة نادي الشياطين الحمر من سان جيرمان عن إمكانية بيع اللاعب. (DPA)

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