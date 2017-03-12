تطبيق ” فايبر ” يطلق ميزات جديدة لمحادثات أكثر أماناً

قدم تطبيق المحادثات الفورية “فايبر” خدمة المحادثات السرية سابقا، حيث يتم حذف الرسائل تلقائيا بعد مرور وقت معين، يحدد من قبل المستخدم.

هذا وقد سبق أن أطلق “فايبر” ميزة الرسائل المؤقتة لكنها كانت تقتصر على الصور والفيديوهات فقط، بحيث لا يمكن عرضها بعد انقضاء الوقت المخصص لها (10 ثوان) كما هو الحال في “سناب شات”.

كما ظهرت سابقاً إمكانية إخفاء محادثة معينة ومنع الدخول إليها إلا عبر إدخال رقم سري PIN، لكن الآن أصبح الأمر أعلى خصوصية بحيث يتم حذف الرسائل تلقائياً.

مع ميزة الرسائل ذاتية الحذف، والمحادثات السرية، فإنه لا يمكن للمستخدم إعادة إرسال الرسائل من المحادثة السرية إلى محادثة أخرى، وهناك أيضاَ خيار بمنع التقاط “لقطة شاشة” وهي ميزة تعمل فقط على أندرويد نظراً لقيود iOS، وبالتالي على “آيفون” سيقوم فقط بإعلام المستخدم أن صديقه أخذ لقطة شاشة.

يذكر أن هذا التحديث بدأ بالوصول تدريجياً لكافة مستخدمي فايبر البالغ عددهم 800 مليون شخص على نظامي أندرويد وآي أو إس. (RT)

عكس السير