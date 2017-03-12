خامنئي يأمر بمنح الجنسية الإيرانية لعناصر ” الجيش العربي السوري الأفغاني ” المدافع عن بشار الأسد في سوريا

قال محمد علي شهيدي محلاتي، رئيس مؤسسة “الشهداء وقدامى المحاربين”، إن “المرشد الأعلى علي خامنئي، أصدر تعليمات بمنح جنسية البلاد للأفغان المقاتلين في صفوف لواء فاطميون التابع للحرس الثوري”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم الأحد، لموقع “Javanonline (جوان أنلاين)” المقرب من المحافظين.

وأشار محلاتي، إلى أن “إيران ستمنح جنسيتها للمقاتلين الأفغان في سوريا، بتعليمات من خامنئي”.

وعمدت إيران، إلى إرسال ميليشيات للقتال في سوريا منضوية تحت ألوية الحرس الثوري.

وتتفرع هذه الميليشيات إلى مقاتلين من الأفغان الشيعة تحت مسمى “لواء فاطميون”، وأخرى يطلق عليها “زينبيون”، وتضم باكستانيين أيضاً. (ANADOLU)

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