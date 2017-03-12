دراسة : سيارات الأجرة الصفراء أقل عرضة للحوادث من تلك الداكنة اللون

أظهرت دراسة سنغافورية حديثة أن سيارات الاجرة الصفراء تسجل عدداً أدنى من الحوادث بالمقارنة بتلك التي تحمل لوناً داكناً.

وأشار معدو الدراسة إلى أن النتائج من شأنها أن تؤدي دوراً كبيراً في تحديد خيارات ألوان مركبات النقل العام.

وكشفت هذه الدراسة أن سيارات الأجرة الصفراء في سنغافورة تواجه خطراً أدنى بنسبة تسعة في المئة، للتعرض لاصطدامات أو حوادث خطرة مقارنة بالسيارات بالألوان الداكنة.

ومع أن هذا الأمر قد يبدو بديهياً، لم يتم إجراء أي دراسة علمية سابقاً، تحدد ما إذا كانت السيارات الغامقة أكثر خطورة من سواها.

ووفق معدي الدراسة، فإن شركة الأجرة الأكبر في سنغافورة تضم سيارات بألوان مختلفة من الفاتح والغامق.

وقارن المعدون سجلات الحوادث لأكثر من أربعة آلاف سيارة أجرة صفراء و14500 أخرى باللون الأزرق الغامق على مدى 36 شهراً.

وللتأكد من عدم وجود فوارق كبيرة في القدرات على القيادة لدى السائقين، حلل الباحثون السوابق المهنية لهؤلاء واختاروا 3341 سائقاً بشكل عشوائي.

وخلال مسيرة من 40 عاماً، تعرض السائقون الذين يقودون سيارات أجرة بلون غامق في المعدل لثلاثة حوادث أكثر، مقارنة بسائقي السيارات بالألوان الزاهية أكثر.

وخلص الباحثون إلى أن هذه الشركة السنغافورية للأجرة التي تضم أكثر من 16 ألف سيارة قادرة على تفادي 900 حادث سنوياً، إذا ما كانت كل سياراتها باللون الأصفر.

وانطلاقاً من فرضية أن معدل الكلفة لإصلاح سيارة أجرة متضررة بسبب حادث يوازي 700 دولار ويتطلب تعطيل المركبة عن العمل على مدى ستة أيام على الأقل، فإن طلي السيارات كلها بالأصفر من شأنه السماح بتوفير 1.4 مليون دولار سنوياً.

وتنتشر سيارات الأجرة الصفراء في مدن عدة حول العالم أبرزها نيويورك التي تشكل هذه المركبات أحد رموزها. (AFP)

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