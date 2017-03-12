ديبورتيفو لاكورونيا يوجه ضربة موجهة لآمال برشلونة في الدوري الإسباني

وجه ديبورتيفو لاكورونيا ضربة موجعة لآمال برشلونة في المنافسة على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه عليه 2 / 1 اليوم الأحد، في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ديبورتيفو بهدف حمل توقيع خوسيلو في الدقيقة 40، قبل أن يدرك لويس سواريز التعادل لبرشلونة في الدقيقة 46.

وأعاد أليخاندرو برجانتينوس التقدم لديبورتيفو مجددا، بعدما أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 74، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.

وظل برشلونة، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، في الصدارة مؤقتا بعدما تجمد رصيده عند 60 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يواجه ضيفه ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، علما بأن لديه مباراة أخرى مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

في المقابل، ارتفع رصيد ديبورتيفو لاكورونيا، الذي حقق فوزه الأول على منافسه الكتالوني منذ ما يقرب من تسعة أعوام، إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر. (DPA)

عكس السير