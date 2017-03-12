رونالدو يتفوق على ميسي كأسرع رياضي جنياً للأرباح المالية

يبدو أنّ المقارنات بين أفضل الرياضيين في العالم وبالخصوص بين نجمي كرة القدم، البرتغالي #كريسيتانو_رونالدو والأرجنتيني #ليونيل_ميسي، قد باتت تستهوي المتتبعين والنقاد أكثر فأكثر، معتمدين على أرقام وإحصائيات رياضية و اقتصادية أيضاً.

ووفقًا لإحصائيات صادرة عن خبراء سوق بريطانيا للأرباح والمبنية على أرقام مجلة “فوربس” الاقتصادية العالمية، فإنّ كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، يعتبر أسرع رياضي في العالم يصل إلى أرباح مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت دراسة المجلة العالمية المتخصصة أنّه خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 أيام عمل، يعمل كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ما يقارب 45 ساعة عمل كاملة.

ولاحظت “فوربس”، أن رونالدو يحتاج لـ 5.68 يوماً من أجل الوصول إلى مليون جنيه إسترليني، بينما يستغرق ميسي 5.96 يوما للوصول إلى نفس المبلغ.

وتضم قائمة أسرع الرياضيين العالميين في جني الأرباح، العديد من لاعبي كرة القدم، على غرار الويلزي غاريث بيل، مهاجم فريق ريال مدريد، الذي يحتل المركز التاسع بوصوله إلى مبلغ ميلون جنيه استرليني في 12.77 يوماً.

ويتواجد الإنكليزي واين روني، قائد نادي مانشستر يونايتد في المركز 13 وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، والبلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي في المرتبة الـ17 ، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي في المركز الـ18 .

ويُلاحظ احتلال البريطاني لويس هاميلون، قائد سيارات “الفورميلا 1 ” المركز الرابع، وتواجد ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي في المرتبة العاشرة.

وكشفت الدراسة أيضاً أنّ الأمريكية روندا روزي، لاعبة الرياضات القتالية، هي أسرع إمرأة تصل لمبلغ واحد مليون جنيه استرليني، وذلك في 31.84 يوماً.

وأعطت الدراسة في الأخير، مؤشر عن الفارق الكبير بين الأرباح التي يجنيها نجوم الرياضة العالمية مقارنة مع نشطاء القطاعات الأخرى، حين ذكرت أنّ المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى يستغرقون حوالي 8 سنوات في العمل من أجل الوصول لهذا المبلغ، بينما الموظفين العاديين فيحتاجون العمل 72 عاماً كاملاً للوصول للمبلغ الكبير.

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