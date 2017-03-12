زعيم المعارضة التركية يدعو لتعليق العلاقات مع هولندا

دعا كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، حكومة بلاده إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية مع هولندا على خلفية الفضيحة التي ارتكبتها الأخيرة.

وقال قليجدار أوغلو، خلال مشاركته في حفل افتتاح مركز محلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد، إنه إذا كانت هولندا لا تسمح لوزير الجمهورية التركية بدخول أراضيها، “فإنني أوجه دعوة إلى الحكومة، من فضلكم علقوا علاقاتنا مع هولندا، وسنقدم لكم كل الدعم”.

وأوضح أن الدبلوماسيين والوزراء لديهم حصانة، وأنه من غير المقبول أن يُمنع الوزراء الأتراك من التوجه إلى ألمانيا أو هولندا.

وأكد أن حزبه يرفض هذه الممارسات ويدينها بكافة الأشكال. (ANADOLU)

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