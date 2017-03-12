زيدان : مستوى برشلونة لم يتغير

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يوم السبت أن الهدف الأساسي لفريقه في الموسم الحالي هو استعادة لقب الدوري الأسباني لكرة القدم.

وقال زيدان ، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراته أمام ريال بيتيس في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة: “نريد التتويج بلقب الدوري الأسباني هذا الموسم. هذه البطولة لها الأولوية في اهتماماتنا… بالطبع ، يمكننا تطوير مستوانا. ولكن ما حققناه حتى الآن ليس سيئا”.

وقال زيدان : “برشلونة لم يعد أخطر مما كان سابقا. إنه نفس الفريق ولم يشهد أي تغيير” في إشارة إلى أن الفوز على سان جيرمان 6 / 1 إيابا بعد الهزيمة صفر / 4 منه ذهابا لا تعني تغيرا في مستوى الفريق الكتالوني. (DPA)

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