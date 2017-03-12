” شاومي ” تطلق أحذية رياضية مزودة برقاقات إلكترونية

أعلن عملاق صناعة الإلكترونيات #شاومي عن إطلاق “أحذية رياضية ذكية” مزودة برقاقات إلكترونية متطورة.

وعن الفكرة المميزة قال الخبراء في الشركة “90 Minutes Ultra Smart Sportswear”: “هي عبارة عن أحذية رياضية مميزة مزودة برقاقات إلكترونية من صنع شركة إنتل، تلك الأحذية مناسبة لمختلف النشاطات الرياضية كالجري والمشي وغيرها”.

وأضاف الخبراء وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم : “الرقاقات الصغيرة الموجودة ضمن الأحذية الجديدة مصممة لتكون قادرة على الاتصال بمعظم الأجهزة الذكية كالهواتف والساعات وحتى الأساور والخوذ الذكية، ستقوم تلك الرقاقات بنقل المعلومات عن النشاطات الحركية التي يقوم بها مرتدي هذا الحذاء، كسرعة الجري والمشي وحتى عدد الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة”.

وأشار الخبراء إلى أن أهم نقطة قد تثير إعجاب المستخدمين في تلك الأحذية هي أن رقاقاتها الداخلية قادرة على العمل لمدة 60 يوما بعد كل عملية شحن، والمواد التي صنعت منها تلك الأحذية صممت خصيصا لتكون مقاومة للبكتيريا والجراثيم.

وأكد الخبراء في الشركة أن الأحذية الجديدة ستطرح في الأسواق، اعتبارا من 15 مارس/آذار الجاري، بسعر 45 دولارا تقريبا.

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