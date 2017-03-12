صحيفة : رونالدو ينتظر توأماً من امرأة مجهولة الهوية

ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية، أن نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالد، ينتظر أن يكون أبا للمرة الثانية، ولكن لتوأم هذه المرة، من أم بديلة غير معروفة الهوية.

وتابعت الصحيفة، وفقا لمصادرها، أن رونالدو والمقربين منه، ينتظرون قدوم التوأم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد ولادتهم في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن صاروخ ماديرا، اختار امرأة غير معروفة حتى من قبل عائلة رونالدو المقربين، وحملت عن طريق التلقيح الصناعي، كما حدث مع طفل رونالدو الحالي “جونيور”.

وقالت المصارد للصحيفة: “رونالدو يشعر بأن الوقت قد حان ليكون لدى طفله الأول أخوة”.

ويواعد رونالدو حاليا عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز، ذات الـ23 عاما. (RT)

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