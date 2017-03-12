طريقة مبتكرة للكشف عن موعد الموسم السابع من مسلسل ” غيم أوف ثرونز ” ( فيديو )

لجأت شبكة «إتش.بي.أو» التلفزيونية إلى طريقة مبتكرة للإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد من المسلسل الخيالي «غيم أوف ثرونز» من خلال بث مباشر ذاب خلاله لوح من الجليد ليكشف عن الموعد وهو 16 تموز (يوليو) المقبل.

وشاهد أكثر من مئة ألف شخص الحدث الذي بث مباشرة على «فايسبوك» لمدة ساعة فيما ذاب لوح الجليد ببطء بفعل ألسنة من اللهب. وقطع البث مرات عدة بسبب مشكلات تقنية.

وتأجل موعد عرض الموسم السابع المنتظر من «غيم أوف ثرونز» الذي يحمل العنوان الفرعي «الحرب الكبيرة جاءت» إلى الصيف، متأخراً عن موعده المعتاد في الربيع بسبب تأجيل التصوير لالتقاط مشاهد في الشتاء لعالم ويستروس الخيالي في المسلسل.

يدور المسلسل الفائز بجوائز «إيمي» والمقتبس عن روايات جورج آر. آر. مارتن «آ سونج أوف آيس أند فاير» حول صراع بين أجيال عدة للسيطرة على العرش الحديد للممالك السبع.

ويظهر في إعلان تشويقي نشرته القناة أمس، شعارات الأسر المتحاربة وهي تتفتت وتتحول إلى رماد فيما سُمعت أصوات شخصيات رئيسية وهي تردد جملاً من مواسم سابقة في تسلسل زمني للأحداث التي أدت للحرب. (REUTERS)

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