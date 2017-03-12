علماء : الملح يزيد من احتمال الإصابة بالسكري و السكتة الدماغية

أكد علماء تابعون للمركز الوطني للبحوث الطبية في الولايات المتحدة أن زيادة #الملح في الأطعمة التي يتناولها الإنسان يوميا؛ يرفع من خطر الإصابة بالسكري و #السكتة_الدماغية.

وفي مقابلة مع الصحفيين قال العلماء: “لقد أجرينا عدة دراسات شملت نحو ألفي مريض ممن أصيبوا بالسكري والسكتة الدماغية، وخلال الدراسات تبين لنا أن نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى كانوا يعتمدون في غذائهم على الوجبات الجاهزة، التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، كما لوحظ أنهم يضيفون كميات كبيرة من الملح لطعامهم بشكل يومي”.

وأضاف العلماء وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : “العام 2012 تم تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بأمراض القلب والشرايين في الولايات المتحدة وحدها، أكثر من 45% من هؤلاء المرضى كانوا يعانون من اضطرابات في النظام الغذائي ويعتمدون على الأطعمة المالحة بشكل أساسي في غذائهم”.

وأشاروا إلى أن غالبية حالات الوفاة بسبب السكري والسكتة الدماغية لوحظت عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 54 عاما.

عكس السير