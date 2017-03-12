قائد الحرس الثوري الإيراني : ” تحرير حلب جزء من مكافأة رب العالمين “

قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، أمس السبت، إن إيران تمشي في طريق ستكون نهايته سيطرة الإسلام على كل دول العالم، مبينا أن الأمة الإسلامية الواحدة قيد الظهور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “تحرير حلب جزء من مكافأة رب العالمين”.

وأضاف جعفري (يسار خامنئي)، في كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء العالم الإسلامي: “تاريخ الجمهورية الإسلامية مفعم بالاتباع للولاية، واليوم قد اجتاز هذا الأمر الحدود الإيرانية، والأمة الإسلامية الواحدة قيد البلورة والظهور”، لافتا إلى أن الإسلام سيسود العالم كله مستقبلا.

وأعلن أن المتطوعين للقتال اليوم في جبهة المقاومة أكثر من المتطوعين للقتال في فترة الدفاع المقدس (1980-1988). وقال: “الانتصارات في سوريا وغزة واليمن وتحرير حلب، هي جزء من أجر ومكافأة رب العالمين الذي يمنحه للذين استقاموا في هذه الدنيا”، مؤكدا أنه: “كلما كانت هناك مقاومة وتبعية للقيادة، يتحقق النصر، وفي أي مكان تم إبداء الضعف، سنمنى بالفشل”. (Fars – RT)

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