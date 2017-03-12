قائد ميليشيا عراقية شيعية في سوريا : بشار الأسد هو ” حسين هذا العصر ” .. و نشكر العميد ماهر على إرجاع سكينة بنت علي لنا ( فيديو )

بث ناشطون معارضون مقطعاً مصوراً يظهر إرهابياً عراقياً وهو يصف بشار الأسد بوصف غير مسبوق.

وظهر في المقطع الذي تناقله الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإرهابي “أمجد البهادلي” قائد ميليشيا الإمام الحسين، إحدى الميليشيات العراقية الشيعية المدافعة عن بشار الأسد في سوريا، وهو يبارك لنفسه ولعناصره بعد احتلالهم لداريا وتهجير أهلها.

ويعود تاريخ تصوير الفيديو إلى مطلع شهر أيلول الماضي، بعد إتمام عملية تهجير أهالي المدينة ومقاتليها، واحتلالها من قبل ميليشيات النظام.

وقال البهادلي: “من 5 سنوات والسيدية سكينة محاصرة من قبل الإرهابيين .. نحن شاكرين القيادة السورية المتمثلة بحسين العصر الدكتور بشار حافظ الأسد”.

وأضاف: “نشكر الفرقة الرابعة على رأسها العميد الركن المظلي المهندس ماهر حافظ الأسد بإرجاع السيدة سكينة بنت الإمام علي إلى محبيها وشيعتها”.

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