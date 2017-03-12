ليفاندوفسكي يسجل هدفه رقم 100 مع البافاري

حقق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رقم مهم مع فريقه بايرن ميونيخ خلال المباراة التي جمعت الأخير مع إنتراخت فرانكفورت ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الألماني.

وسجل الهداف البولندي هدفين من أصل ثلاثة لبايرن ميونيخ في المباراة التي جمعته مع فرانفكورت مساء أمس السبت.

ووصل ليفاندوفسكي بالثنائية إلى الهدف رقم 100 له مع بايرن ميونخ ليحتل المركز الثالث عشر في قائمة هدافي النادي عبر التاريخ، وسجل اللاعب المئة هدف خلال 136 مباراة مع بايرن ميونخ أي بنسبة 0.73 هدف في المباراة الواحدة. (DPA)

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