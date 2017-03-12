مقتل ” دب ” هرب من قفصه في حديقة حيوان بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إن دباً بني اللون هرب من قفصه في حديقة حيوان واقعة شمال البلاد السبت ما دفع حارس الحديقة لإطلاق النار عليه وقتله بعد نقل الزوار الذين انتابتهم حالة من الهلع إلى مكان آمن.

وذكرت قناة “نورد وست ميديا” التلفزيونية أن الدب هرب من خلال فتحة في قفصه، وأن طاقم العاملين في الحديقة في “أوسنابروك” أخذوا الزوار إلى بيت القرد للاحتماء بداخله.

وقالت متحدثة باسم الشرطة “كثيرون من ضباط الشرطة هرعوا إلى الحديقة …تم إخلاء المنطقة بالكامل بمساعدة العاملين في الحديقة”.

وأضافت أنه تم العثور على دب ثان سالماً داخل قفصه. ولم يصب أحد في الواقعة. (REUTERS)

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