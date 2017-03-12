نيكول كيدمان تكشف سبب تصفيقها ” الغريب ” في حفل الأوسكار

أثارت طريقة تصفيق الممثلة الشهيرة نيكول كيدمان خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار انتقادات كثيرة، حيث بدت طريقة تصفيقها غريبة، وشبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طريقة تصفيق نيكول بحيوان أسد البحر.

وقد تحدثت نيكول (49 عاماً) أخيرا حول هذه الواقعة ، وقالت إنها كانت تخشى الإضرار بخاتمها الذي يحمل ماسة من دار هاري وينستون، وقالت نيكول في حوار إذاعي ” لقد كان الأمر غريبا، لقد كنت أريد أن أصفق”.

وأضافت ” لم أكن أريد أن لا أصفق، فكان الجميع سوف يتساءلون لماذا لا تصفق نيكول ؟”، وأوضحت ” لذلك كنت أصفق ولكن كان الأمر صعبا لأنني كنت ارتدي خاتما ضخما ليس ملكي ، ولكنه كان رائعا وكنت خائفة من الإضرار به”.

وكانت نيكول ترتدي مجوهرات بلغت أكثر من 119 قيراطا من دار هاري وينستون، وكانت مرشحة لجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم لايون، ولكنها خسرت أمام الممثلة فيولا دايفيس التي فازت بالجائزة عن دورها في فيلم ” فينسيس. (DPA)

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