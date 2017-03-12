هدف تاريخي لأكبر لاعب محترف في تاريخ كرة القدم ( فيديو )

سجّل الدولي الياباني السابق كازويوشي ميورا رقماً قياسياً الأحد، إذ أصبح أول لاعب في الخمسين من العمر يسجل هدفاً في الدوري الياباني للدرجة الثانية للمحترفين.

وسجل ميورا المكنى “كينغ كازو” (الملك كازو) هدف الفوز الوحيد لفريقه يوكوهاما في مرمى تاسوباكوساتسو غونما، بتسديدة بيسراه في الدقيقة 40.

وكان ميورا احتفل بعيد ميلاده الخمسين في 26 شباط/فبراير، وهو اللاعب الأكبر سناً في الدوري حيث يلعب فريقه ضمن مصاف أندية الدرجة الثانية.

وتجاوز اللاعب منذ ذلك الحين اللاعب الإنكليزي السابق ستانلي ماثيوز الذي شارك مع ستوك سيتي عام 1965، وكان في الخمسين من عمره.

وقال ميورا بعد إنجازه في بيان وزعه على وسائل الاعلام المحلية: “أتطلع دوماً إلى فرص لتسجيل الأهداف، كنت أشعر بحالة جيدة اليوم وكان لدي شعور بأنني قد أسجل”.

وكان ميورا ظهر إلى الاضواء في مطلع التسعينيات كأفضل لاعب آسيوي، مساهماً في وضع الكرة اليابانية على الخريطة العالمية بعدما انطلق الدوري الاحترافي فيها عام 1993. (AFP)

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