هولندا ترفض 20 طلب لجوء لمتورطين بـ ” جرائم حرب ” في 2016

قال مسؤولون هولنديون، إن هولندا رفضت 20 طلب لجوء تقدم بها مرتكبو “جرائم حرب” في 2016.

وكالة الأنباء الهولندية (ANP) قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن العام الماضي شهد إجراء تحقيقات مع 170 من طالبي اللجوء الذين يشتبه بتورطهم بجرائم حرب في بلدهم الأم.

وقد تم رفض أو سحب الإقامة من 20 شخصاً بعد التحقيق، إلا أن نصفهم لا يمكن ترحيلهم إلى بلادهم، علماً أن معظم من تم التحقيق معهم هم لاجئون سوريون، وفق ما صرح الوزيران كلاس دايكهوف وستيف بلوك.

ومنذ العام 1992، رفضت هولندا طلبات لجوء 970 شخصاً متورطين بارتكاب جرائم حرب، وما زال 110 منهم يعيشون في هولندا، فيما لا يعرف مصير الباقين، مع توقع مديرية الهجرة والتجنيس بأنهم موجودون في البلاد بشكل غير قانوني.

وتنطبق على هذه الحالات ما يسمى ” إقامة F 1″، ولا يمكن من خلالها طرد اللاجئ السوري (على سبيل المثال) الذي يثبت ارتكابه لجرائم حرب، وذلك لاستمرار الحرب في بلده، بل تطلب منه الحكومة المغادرة بشكل ودي.

عكس السير