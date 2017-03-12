وفاة رسام الكاريكاتير اللبناني الشهير ” ستافرو “

توفي رسام الكاريكاتير اللبناني الشهير ستافرو جبرا، المعروف باسم “ستافرو”، اليوم (الأحد)، عن عمر 70 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى وزير الإعلام ملحم الرياشي رسام الكاريكاتير، مؤكداً في رسالة نشرها اليوم، إن “ستافرو كان ريشة تطعن الجهل بالحرية”.

وعمل جبرا في عدد من الصحف اللبنانية، من بينها “المحرر” و “الصفا” و “ديلي ستار” و “لا ريفو دو ليبان”، كما عرض رسومات كاريكاتير وصور وأعمال له في مهرجان “كان” الفرنسي في ستينات القرن الماضي.

وكان ستافرو عضواً في نقابة رسامي الكاريكاتير والكتاب التي انضم إليها في عام 1998، ونشرت رسومات له كذلك في مجلات وصحف دولية مثل “واشنطن بوست” و “لوموند” و “دير شبيجل” و “نيويورك تايمز”.

يذكر أن ستافرو ولد في بيروت عام 1947، وحظي بمسيرة حافلة امتدت على مدار خمسة عقود، شارك خلالها في معارض عدة في فن الرسم الصحافي على الصعيدين المحلي والدولي، كما أصدر حوالى 20 كتاباً. (EFE)

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