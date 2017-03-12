يوروبول : ” مكاسب عصابات تهريب اللاجئين وصلت إلى 5 مليارات جنيه استرليني “

كشفت وكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول”، أن عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حققت مكاسب وصلت إلى 5 مليارات جنيه استرليني للعصابات وما يطلق عليهم “مهربي البشر”.

وأوضحت “يوروبول” – في تقرير نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية – أن الهجرة غير الشرعية تحولت إلى تجارة مربحة للعصابات أو بعض الأفراد، الذين حققوا مكاسب ما بين 1.4 و5 مليارات جنيه استرليني في عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن تلك المكاسب انخفضت لتصل إلى 7.1 مليار جنيه استرليني في عام 2016، مضيفًا أن العصابات أو الأفراد الذين يوفرون عمليات هجرة غير شرعية إلى أوروبا، استغلوا التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج “لخدماتهم”.

وذكر التقرير أن “تجارة” الهجرة غير الشرعية، اقترب من منافسة “سوق المخدرات”، الذي يعد أكبر الأسواق الإجرامية في أوروبا. (أ ش أ)

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