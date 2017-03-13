أردوغان : ألمانيا تدعم الإرهاب بلا رحمة

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ألمانيا بأنها تدعم الإرهاب “بلا رحمة”، مهدداً بفرض عقوبات دبلوماسية على هولندا، وذلك على خلفية تحركات في ألمانيا وهولندا لمنع وزراء أتراك من إلقاء كلمات في تجمعات للأتراك المغتربين.

وقال أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع محطتين تلفزيونيتين تركيتين، إنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن منع وزراء أتراك من الحديث هناك.

وأضاف: “ميركل؟ لماذا يختبئ الإرهابيون في بلدك لماذا لا تتحركين؟”، متهماً برلين بعدم الرد على 4500 ملف حول إرهابيين مشتبه فيهم بعثت بها أنقرة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، في وقت سابق اليوم، إن هولندا “ستُضطر إلى الاعتذار من تركيا، عقب ممارساتها المشينة بحق وزيرين تركيين”.

يأتي هذا بينما أكد وزير العدل التركي أن بلاده ستستخدم جميع الحقوق والصلاحيات، التي يمنحها القانون الدولي بخصوص “المواقف الفاضحة” لهولندا وألمانيا. وأضاف وزير العدل أن السلطات الهولندية منعت الوزير من حقوقه الدبلوماسية، وحق التعبير، والتنقل، داعيا هولندا إلى “معرفة حجمها”، لافتا إلى أن وزارة العدل التركية ستتخذ العديد من الخطوات على الصعيد الدولي، ردا على الخطوات الهولندية تجاه وزراء بلاده.

وكانت الشرطة الهولندية قد استخدمت الكلاب ومدافع المياه، الأحد، لتفريق مئات المحتجين الذين لوّحوا بالأعلام التركية خارج القنصلية التركية في روتردام.

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