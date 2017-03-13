ألمانيا : إضراب للمرة الثانية خلال 4 أيام في مطارات برلين

أعلنت نقابة العاملين “فيردي” في العاصمة الألمانية برلين، الإثنين، وللمرة الثانية خلال 4 أيام، إضراباً جديداً للعاملين بالطواقم الأرضية في مطارات المدينة، ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات.

وأضافت النقابة في بيان أن “نحو ألفين من أفراد الأطقم الأرضية أضربوا عن العمل ابتداءً من الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيواصلون إضرابهم حتى الخامسة من صباح غد الثلاثاء”.

ويطالب العاملون في الطواقم الأرضية بمطارات العاصمة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.

وأشارت سلطات المطار إلى أن الإضراب تسبب، الإثنين، بإلغاء 448 رحلة جوية بمطار “تيغيل” الرئيسي في برلين، و194 رحلة في مطار “شونفيلد”.

وذكر موقع “دويتشه فيله” الإخباري الرسمي، أن إضراب يوم الجمعة الماضي تسبب بإلغاء 455 رحلة جوية بمطار “تيغيل” و204 رحلة بمطار “شونفيلد”.

وإضراب اليوم هو الرابع من نوعه، بعد إضراب يوم الجمعة الماضي، وإضرابين آخرين، شهدتهما برلين في فبراير/شباط الماضي، في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات “فيردي”.(ANADOLU)

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